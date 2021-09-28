الامارات | نجم سابق لسان جرمان يهين ليونيل ميسي بسبب كيليان مبابي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم سابق لسان جرمان يهين ليونيل ميسي بسبب كيليان مبابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث النجم السابق لمنتخب فرنسا وأندية تشلسي وريال مدريد وأيضا باريس سان جرمان، نيكولا أنيلكا، بشيء من السخرية في حق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ووجه أنيلكا تصريحا مهينا لميسي، قائلا له إنه "لم يعد ملكا في الفريق كما كان في برشلونة، وأن عليه الانسجام مع الوضع الجديد، الذي سيتحتم عليه فيه أن يكون مساعدا لنجوم فريق باريس سان جرمان".

وقال أنيلكا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية، بينها صحيفة "لوباريسيان"، إن على "ميسي أن يكون خادما لأبرز عناصر الفريق الباريسي، الفرنسي كيليان مبابي، وأن ينسى أنه كان في السابق (مالكا) لفريق برشلونة". وأوضح أنيلكا: مبابي هو القائد الحقيقي لهجوم سان جرمان، وعلى ميسي خدمته فقط. وشدد على أن مبابي يلعب لسنوات في الفريق الفرنسي، وهو أبرز نجومه، حتى أكثر من البرازيلي نيمار، وأن على ميسي الانسجام مع الوضع الجديد، ولا يعيش في الماضي الذي كان فيه نجما أولا بلا منازع في برشلونة.

ومايزال ميسي لم يسجل أي هدف بعد مع سان جرمان، بل غاب عن آخر لقاءين في الدوري بسبب الإصابة، وقد يظهر اليوم في قمة مان سيتي بدوري أبطال أوروبا، بينما في المقابل، سجل مبابي أربعة أهداف، وقدم مثلها تمريرات حاسمة في كل المسابقات.

وشدد أنيلكا على أنه "من الواضح أن مبابي غير سعيد في باريس، ويريد تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد"، قائلا إنه لو لعب "في إنجلترا أو إسبانيا في السنوات الاخيرة، لحقق الكرة الذهبية بسهولة".

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