الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مفاجأة ستنقذ برشلونة.. عرض مجنون من شركة في دبي مقابل 1.5 مليار يورو

0 نشر
أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ستنقذ .. عرض مجنون من شركة في دبي مقابل 1.5 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة قد يجد ضالته للتخلص من الأزمة المالية التي يمر بها النادي عن طريق شركة تقدمت له بعرض جنوني لتسديد ديون "البلوغرانا". وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إحدى الشركات في دبي، دون ذكر تفاصيل عنها، عرضت على برشلونة شراء ديونه البالغة 1.5 مليار يورو، إلى جانب السماح بوقف تسديد القرض لسنتين مع إمكانية التمديد إلى 12 سنة.

وأضافت: "إدارة نادي برشلونة ترى أن الظروف مواتية، وأن نائب الرئيس إدوارد روميو والمدير التنفيذي يدرسون الأمر، وسيكون ضخ 1.5 مليار يورو تلقائياً بهذه الطريقة سيكون لدى برشلونة سيولة ليتمكن من تعزيز الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وختمت: "في حال اكتمال هذا العرض ستكون هناك أريحية كبيرة في التعامل مع شركات الرعاية التي لن تستطيع الضغط على النادي بعروض ضعيفة لأنها مقتنعة بأن النادي يحتاج لأي اموال، وبالتالي سيقبل بالعروض الضعيفة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا