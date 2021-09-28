الامارات | مفاجأة ستنقذ برشلونة.. عرض مجنون من شركة في دبي مقابل 1.5 مليار يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ستنقذ برشلونة.. عرض مجنون من شركة في دبي مقابل 1.5 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة قد يجد ضالته للتخلص من الأزمة المالية التي يمر بها النادي عن طريق شركة تقدمت له بعرض جنوني لتسديد ديون "البلوغرانا". وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن إحدى الشركات في دبي، دون ذكر تفاصيل عنها، عرضت على برشلونة شراء ديونه البالغة 1.5 مليار يورو، إلى جانب السماح بوقف تسديد القرض لسنتين مع إمكانية التمديد إلى 12 سنة.

وأضافت: "إدارة نادي برشلونة ترى أن الظروف مواتية، وأن نائب الرئيس إدوارد روميو والمدير التنفيذي يدرسون الأمر، وسيكون ضخ 1.5 مليار يورو تلقائياً بهذه الطريقة سيكون لدى برشلونة سيولة ليتمكن من تعزيز الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وختمت: "في حال اكتمال هذا العرض ستكون هناك أريحية كبيرة في التعامل مع شركات الرعاية التي لن تستطيع الضغط على النادي بعروض ضعيفة لأنها مقتنعة بأن النادي يحتاج لأي اموال، وبالتالي سيقبل بالعروض الضعيفة".

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