موعد مباراة ليفربول وبورتو في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف بورتو البرتغالي، نظيره ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22.

ويتصدر الريدز المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد فوزه المثير الذى حققه على ضيفه ميلان بنتيجة 3 – 2 في الجولة الأولى، بينما يمتلك الفريق البرتغالى نقطة واحدة بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد.

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول الثلاثي إيليوت وويليامز وألكانتارا وكيتا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 3، بتعليق: علي محمد علي.