خالد بن محمد بن زايد يزور "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الثامنة عشرة الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل ويقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس النادي.



وتفقد خلال جولته في المعرض، عدداً من الأجنحة والعارضين الذين يمثلون مشاركات من 44 دولة من حول العالم. واطلع سموه على أحدث التوجهات والتكنولوجيا المرتبطة بالصيد وأنشطة الفروسية وحماية البيئة. وأكد سموه أهمية توفير منصات تحتفي بالإرث الثقافي وتصونه للأجيال القادمة، مشيداً بالجهود المبذولة لنشر وتبني أساليب الصيد المستدام.

ويعد معرض الدولي للصيد والفروسية الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة وتقام نسخة 2021 من المعرض على مدى 7 أيام للمرة الأولى في تاريخه، بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية و319 عارضاً محلياً، على مساحة 50 ألف متر مربع، وهي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث.

وإلى جانب استضافة المشاركين من حول العالم، يقدم المعرض أكثر من 90 عرضاً فنياً حياً تشمل عروض الفروسية والموسيقى والتراثية، وورش تدريب الخيول، ومزاد الهجن العربية، والرماية بالقوس والسهم من على ظهر الخيل.

كما يستضيف الحدث نحو 50 ورشة عمل تعليمية تشمل 4 محاور هي الاستدامة والصقارة والفروسية والفنون. ويعرض أكثر من 125 فنّاناً إماراتياً وعربياً وعالمياً إبداعاتهم في قطاع الفنون والحرف اليدوية.