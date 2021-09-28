الريان القطري يتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نزونزي

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الدوحة : سيقدّم نادي الريان القطري لاعب وسطه الجديد ستيفن نزونزي بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، قادماً من روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء بحسب ما أفاد مصدر رسمي في النادي وكالة فرانس برس.

وسيقدّم الريان نزونزي البالغ 32 عاماً "الساعة الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح" بحسب ما أضاف المصدر.

وكان الريان ضمّ الأسبوع الماضي النجم الكولومبي خاميس رودريغيس (30 عاماً) من إيفرتون الإنكليزي، علماً أن المدرب الفرنسي لوران بلان يشرف على صفوفه منذ الموسم الماضي.

وإلى لقب المونديال حيث كان احتياطيا في صفوف المنتخب الفرنسي وشارك في الشوط الثاني من المباراة النهائية بدلا من المصاب نغولو كانتي، أحرز نزونزي لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2016 مع إشبيلية الإسباني.