شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف إصابة الشحات وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: أن حسين الشحات لاعب وسط الأهلى يعانى من إجهاد فى العضلة الضامة منذ نهاية الموسم الماضى ولديه فرصة للحصول على راحة أسبوع أو 10 أيام حتى لو لم يلعب المباراة الأولى فى دورى الأبطال، لكى يدخل الموسم فى مستواه لأنه تحت المنظار.

وأضاف: البعض خلال الفترة الماضية أكد أن الشحات تم شراؤه بـ186 مليون جنيه، لكن فى الحقيقة الشحات تم شراؤه بـ5 ملايين دولار.

واصل: ياسر إبراهيم لديه إجهاد فى العضلة الأمامية، وهناك منافسة كبيرة بين المدافعين ومحمد عبد المنعم سيكون مستقبل مصر والأهلى فى الدفاع.

وبدأ مسئولو الأهلى الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر لمواجهة فريق جانديرميه ناسيونال فى بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى من الجهاز الإدارى للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر نسختين.

وضرب فريق جانديرميه موعداً مع الأهلى فى دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندى، بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات إياب الدور التمهيدى لمسابقة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى، ليحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلى بمجموع المباراتين 2-1، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال فى النيجر أحد أيام 15-16-17 أكتوبر، فيما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.