شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على موافقة الفيفا لقيد الجزيرى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الزمالك أزمة قيد التونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق المنضم من المقاولون العرب، بعد تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الموسم الماضى، بعد أن تم تحضير ملف وإرسال مذكرة من نصر عزام محامى النادى وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالفريق الأول بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى إلى لجنة أوضاع اللاعبين للفيفا للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب، وقام فيفا بالرد بالموافقة على طلب النادى.

وتلقى الزمالك إخطار من فيفا بالموافقة على طلب الزمالك بعد الاستفسار الذى أرسله النادى إلى الفيفا، وأوضح خلاله أن اللاعب كان معارا إلى الزمالك الموسم الماضى والنادى يمتلك بطاقته الدولية، وأرسل الفيفا اليوم موافقة على الطلب.

من ناحية أخرى قام مسئولو نادى الزمالك باستعجال نظرائهم فى اتحاد الكرة بشأن المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق العائد من الإعارة من الوداد المغربي، حيث فشل نادى الزمالك فى قيد محمد اوناجم بسبب عدم قدرة الفريق المغربى على إرسال البطاقة الدولية للاعب بعد غلق نظام القيد في الزمالك ومنعه من القيد لفترتين انتقال.

وطلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة ضرورة إرسال طلب خاص للفيفا من أجل استثناء أوناجم من أزمة منع القيد لأنه كان لاعبا فى الزمالك وتمت إعارته لفريق خارجي، ومن المتوقع أن يتم حل الأزمة خلال الساعات المقبلة عقب تلقي اتحاد الكرة ردا من الاتحاد الدولى.