شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن انتقال ناصر ماهر ومروان محسن إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير انتقال ثنائى هجوم الأهلى مروان محسن وناصر ماهر إلى فريق فيوتشر فى موسم الانتقالات الجارى، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: رسميا مروان محسن فى فيوتشر وناصر ماهر يلحق به بعد موافقة الأهلى على عرض فيوتشر ورفض عرض بيراميدز.



شوبير

ورفض الأهلى رحيل ناصر إلى بيراميدز؛ بسبب الخلاف حول المقابل المالى لإتمام الصفقة، فالأهلى طلب 15 مليون جنيه، فيما عرض بيراميدز 7 ملايين جنيه لضم اللاعب.

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفنى للأهلى تماما، وبات رحيله من القلعة الحمراء مسألة وقت فقط فى ظل عدم اعتماد الفريق عليه.

ولعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

وأصدر الأهلى بيانا يعلن فيه نهاية علاقته بمروان محسن بشكل مرضى للاعب الذى قضى فيه خمسة سنوات منذ التعاقد معه فى 2016 من الإسماعيلى وجاء نص البيان : "أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط ، وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي".