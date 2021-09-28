فيفا يوافق للزمالك على قيد سيف الدين الجزيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مصدر في نادي الزمالك إن إدارة النادي تلقت موافقة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية النادي في قيد لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب الزمالك بالمنع من القيد لفترتين تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد من خلال تصريحات تليفزيونية أن الزمالك يمكنه أن يقوم بقيد اللاعبين المعارين في صفوفه لكن بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن جانبه قال مصدر في نادي الزمالك من خلال تصريحات لمصراوي. اليوم الثلاثاء: "تلقينا إخطار من فيفا بأحقية قيد سيف الدين الجزيري بشكل طبيعي وذلك بسبب تواجده في قائمة الفريق من الموسم الماضي."

وسعت إدارة الزمالك لإيجاد فرصة لإعارة اللاعب التونسي خلال الفترة المقبلة بعد أن تم التعاقد معه من بشكل نهائي من جانب المقاولون العرب خاصة في ظل إمكانية عدم قيد لاعبين جدد.