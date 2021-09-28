صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورتو بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي ليحل ضيفًا على بورتو البرتغالي في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية، ويتصدر الريدز جدول الترتيب (3 نقاط)، يليه بورتو (نقطة واحدة)، ثم أتلتيكو مدريد (نقطة واحدة) بينما يتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

وبحسب ما أكده الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، فإن الفريق سيفتقد خدمات تياجو ألكانتارا وهيرفي إليوت بسبب الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورتو:

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.