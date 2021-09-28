بالمواعيد.. مباريات نارية في ليالي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مباريات نارية أبرزها قمة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

كما سيحل ليفربول -المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح- ضيفًا على بورتو البرتغالي في ملعب الدراجاو ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

9:00- باريس سان جيرمان الفرنسي x مانشستر سيتي الإنجليزي

تقام المباراة على ملعب الأمراء، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 1 HD Premium).

9:00- لايبزيج الألماني x كلوب بروج البلجيكي

تقام المباراة على ملعب ريد بول أرينا، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2 English).

المجموعة الثانية

9:00- بورتو البرتغالي x ليفربول الإنجليزي

تقام المباراة على ملعب الدراجاو، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 3 HD Premium).

9:00- ميلان الإيطالي x أتليتكو مدريد الإسباني

تقام المباراة على ملعب سان سيرو، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD Xtra 1).

المجموعة الثالثة

6:45- أياكس الهولندي x بشكتاش التركي

تقام المباراة على ملعب يوهان كرويف، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 3 HD Premium).

9:00- بوروسيا دورتموند الألماني x سبورتينج لشبونة البرتغالي

تقام المباراة على ملعب سيجنال إدونا بارك، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD Xtra 2).

المجموعة الرابعة

6:45- شاختار الأوكراني x إنتر ميلان الإيطالي

تقام المباراة على ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium).

9:00- ريال مدريد الإسباني x شيريف المولودفي

تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports 2 HD Premium).

نصف نهائي كأس الليبرتادوريس (إياب)

2:30 صباحا- أتليتيكو مينيرو البرازيلي X بالميراس البرازيلي

تقام المباراة على ملعب رايموندو سامبايو، وتذاع عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3).