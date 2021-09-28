شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية اليوم استعدادا لودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، الثلاثاء، معسكر المنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش بالإسكندرية، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومىّ 8 و11 أكتوبر المقبل.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال اليوم لبدء مهمته مع الفراعنة، بعدما حصل على إجازة قصيرة لمدة 72 ساعة لحضور حفل عيد ميلاد والده.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).