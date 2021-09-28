شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الغابة اليوم استعداداً لمباراة بطل النيجر فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية عصر اليوم، الثلاثاء، أمام فريق الغابة بملعب التتش بالجزيرة ضمن استعدادات الأحمر للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر لمواجهة فريق جانديرميه ناسيونال في بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التى ستكون "ضربة البداية" ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

وضرب فريق جانديرميه موعداً مع الأهلي في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، ليحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي بمجموع المباراتين 2-1، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر أحد أيام 15-16-17 أكتوبر، فيما تقام مباراة الاياب فى القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.