شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته اليوم بعد انتهاء معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما أنهى الفريق معسكره ببرج العرب ظهر اليوم الإثنين.
ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصر اليوم لأداء تدريبات بدنية وإطالات قبل بدء المران الجماعي، حيث يستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.
واختتم الزمالك معسكره ببرج العرب بعد خوض تدريب أمس، الاثنين، وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبى الفريق خلال التدريب الختامى، ووجه المدير الفنى الشكر للاعبين على المجهود الذى بذلوه خلال المعسكر المغلق، وأشاد بالتزامهم ومستواهم البدنى والفني، وطالبهم بالتركيز فى ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة فى الفترة المقبلة.
وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.