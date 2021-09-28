شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته اليوم بعد انتهاء معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك بعدما أنهى الفريق معسكره ببرج العرب ظهر اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصر اليوم لأداء تدريبات بدنية وإطالات قبل بدء المران الجماعي، حيث يستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.