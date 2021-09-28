شكرا لقرائتكم خبر عن 67% من القراء يتوقعون نجاح مصر في عبور مباراتى ليبيا بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح منتخب مصر في عبور مباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم، توقع غالبية القراء نجاح منتخب مصر في عبور مباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وتوقع 67% من القراء نجاح منتخب مصر في عبور مباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم، بينما استبعد 33% من القراء نجاح منتخب مصر في عبور مباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم.



