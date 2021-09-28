شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تقام مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2021، عدة مباريات هامة في دوري أبطال أوروبا، والدوريات العربية.



يسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي لتصحيح مساره في مجموعات دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم ننقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق أحمد الطيب.

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب حديقة الأمراء، معقل المواجهة المُنتظرة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق حسن العيدروس.

وعلى ملعب سان سيرو، يستضيف فريق ميلان الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1" بتعليق رؤوف خليف.

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

ليفربول ضد بورتو

وستذاع مباراة ليفربول وبورتو على قناة "beIN SPORTS PREMIUM 3" بشكل حصري لجميع الجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يستعد ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة تاريخية ضد شيريف تيراسبول المولدوفي، في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة ريال مدريد وشيريف عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium" بتعليق عصام الشوالي.

يواجه فريق الرجاء نظيره اتحاد طنجة، في الجولة الرابعة من الدوري المغربي، مساء الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث المباراة عبر قناة "المغربية الرياضية" على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق الجزيرة نظيره العروبة، في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتُنقل المباراة عبر قناتي "أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية" على الهواء مباشرة.

وتقام قمة الجولة السادسة في الدوري الإماراتي بين فريقي الوصل وشباب الأهلي.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناتي "أبوظبي الرياضية" و"دبي الرياضية" على الهواء مباشرة.