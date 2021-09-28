شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على المشاركة فى كأس الرابطة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادى ليس لديه أزمة في المشاركة بالبطولة الجديدة التى أعلنت عنها رابطة الأندية تحت مسمى "كأس الرابطة"، وقال عادل في تصريحات خاصة لليوم السابع، "نوافق على خوض مسابقة كأس الرابطة من أجل زيادة دخل الأندية بدلًا من مسابقة كأس مصر التي لم تستفد منها الأندية".

وأضاف المشرف على المقاولون، نطالب رابطة الأندية بالاهتمام بالبث الفضائي لزيادة الأرباح لدى الأندية وتوزيعها بالتساوي، بالإضافة لوضع لائحة للمسابقة والبث وتوزيع الحقوق المالية.

وأعلن نادي المقاولون العرب عن صفقاته للموسم الجديد، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن.

وقال فتحي، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم في حضور وكيليه أحمد سمير وأحمد وجدى، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم ووقع اللاعب على عقود انتقاله للمقاولون في حضور وكيليه سمير الحاوي وسمير صلاح، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وكان النادي ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر وبدأ فترة الإعداد مع الفريق.

وأجرى اللاعبون الجدد الكشف الطبي وانتظموا في تدريبات الفريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد وتم توقيع العقود بحضور والمشرف العام على الكرة وعماد النحاس المدير الفني.

وأوضح فتحي أن النادي بصدد إبرام صفقة جديدة يختتم بها موسم الانتقالات الصيفية مشيرا إلى أن العناصر الجديدة إضافة قوية للفريق في ظل السعي لتقديم موسم مميز.