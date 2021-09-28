شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى للبطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الاجتماع الفنى للبطولة العربية لكرة السلة والتي ينظمها نادى الاتحاد السكندرى، والذى يقام فى السادسة مساءً بأحد فنادق الإسكندرية.

وقررت اللجنة المنظمة أن تكون مغادرة الفرق التي تودع البطولة من الإسكندرية خلال 24 ساعة من خسارتها.

كما قررت اللجنة المنظمة إلغاء مباريات تحديد المراكز في البطولة من الخامس الي الثامن، ومن التاسع إلى الثاني عشر، ومن الثالث عشر إلى الثامن عشر.

ويشارك بالبطولة من مصر الأهلى والاتحاد السكندرى مستضيف البطولة.