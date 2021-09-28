سلة الزمالك يواجه الجزيرة ودياً فى معسكر أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع الجزيرة فى ثالث المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكر أكتوبر، فى إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة الدورى.

وخاض الزمالك مباراتين أمام كلا من اليرموك الكويتي وفاز بنتيجة 135/57 بينما خسر ثانى مباراة أمام الوكرة القطرى بنتيجة 68/74.

ويشارك الزمالك فى بطولة كأس العالم للأندية والتى تقام فبراير المقبل بعط التتويج ببطولة لافروليج التى أقيمت برواندا.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.