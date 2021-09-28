انتصار قانون للثلاثي ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس أمام اليويفا والفيفا

أسقط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة المتبقية التي لا تزال ملتزمة بما يسمى بالدوري الأوروبي الممتاز (ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس)، ليحقق فلورنتينو بيريز وحلفائه، إنتصاراً قانونياً مهماً للغاية.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) محكمة مدريد التجارية أنه لن يتخذ إجراءات قانونية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

‏ وجاء في بيان اليويفا: “بعد وقف الإجراءات ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، في المسألة المتعلقة بانتهاك الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الدوري الممتاز، أعلنت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أن الإجراءات لاغية وباطلة، كما لو أن الإجراءات لم تفتح أبدًا”.

وجادلت الأندية الثلاثة في المحكمة بأن محاولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبتهم على إنشاء دوري انفصالي كانت مخالفة لقانون المنافسة الأوروبي.

وسيتصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا بالأندية التسعة الأخرى المتورطة في محاولة الانفصال لإخبارهم بأنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى دفع الغرامات المفروضة عليهم لمحاولتهم إعداد دوري السوبر الأوروبي في أبريل.

الأندية التسعة هي أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.

وافقت الأندية التسعة في مايو الماضي، على دفع غرامة مجمعة قدرها 15 مليون يورو واحتجاز خمسة في المائة من عائدات مسابقات اليويفا لموسم واحد.

يتخلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إجراءاته القانونية لأنه يحترم العملية القضائية الإسبانية ويعتقد أنه ليس من مصلحته أو مصالح الاتحادات الأعضاء سحب هذا الأمر من خلال المحاكم.

سيواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القيام بكل ما هو ضروري لمنع تشكيل الدوري المنشق، ويحتفظ بالحق في استئناف الإجراءات القانونية إذا تم إحياء المشروع أو أي مشروع مشابه.