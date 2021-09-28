برايتون يدرك التعادل في الوقت القاتل أمام كريستال بالاس

المنامة - ياسر ابراهيم -

أدرك برايتون التعادل 1-1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مستضيفه كريستال بالاس، ضمن ختام الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الإثنين.



ووقع على هدف كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها من ركلة جزاء 45+2 انتزعها كونور كالاغر من البلجيكي لينادرو تروسار، وجاء التعادل لبرايتون في الرمق الأخير عبر نيال موباي 90+5، بتسديدة من فوق الحارس.



ورفع برايتون رصيده إلى 13 في المركز السادس، رافضاً الخسارة لكنه مفوتاً على نفسه فرصة تاريخية باعتلاء الصدارة.



في حين رفع كريستال بالاس فريق المدرب الفرنسي باتريك فييرا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.



وحرم بالاس فريق المدرب غراهام بوتر من أن ينضم الى الفرق الـ19 الحالية التي سبق لها جميعاً أن تصدرت ترتيب الدوري الممتاز ولو ليوم واحد.



وبعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى سابقاً في 1982-1983، انتظر برايتون حتى 2017 للعودة إلى دوري النخبة بمسماه الحالي (الدوري الممتاز) من دون أن يحقق أفضل من المركز الخامس عشر من أصل 20 فريقاً (في المركز 15 و17 و15 و16 توالياً).



المصدر: فرانس برس