شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: افتقدنا صلاح ومصطفى محمد فى الأولمبياد.. ورُشحت لتدريب المنتخب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الفريق افتقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى فى طوكيو، مضيفا:" توجنا ببطولة أفريقيا وتأهلنا إلى الأولمبياد وصعدنا لربع النهائى وتجاوزنا الدور الأول لكن خرجنا من البرازيل التى توجت باللقب، كانت بطولة قوية جدا".

تابع شوقى غريب فى تصريحات تلفزيونية:"افتقدنا لاعبين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد، ليفربول يعتمدوا على صلاح فى مباريات كثيرة ومصطفى محمد لعب 15 دقيقة مع المنتخب الأول، وسجل هدف التعادل مع الجابون، هذا ليس مبررا لكن لو تواجد معنا لاعبين مثلهم كنا سنقدم أداءا أفضل".

وأكمل: "الفرق بيننا وبين اللعب على ميدالية كان 90 دقيقة فقط، كان معنا الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا وواجهنا البرازيل، هناك مجموعات أخرى لاعبت فرق أقل ولعبنا 4 مباريات خلال 9 أيام وبذلنا مجهودا كبيرا خلال مواجهة أستراليا، لم أتوقع استمرارى بالمنتخب الأولمبى لأننى كنت ضمن المجموعة المرشحة لتدريب المنتخب الأول".

وافق اتحاد الكرة، فى اجتماعه على توصية نيلو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد بإعادة تعيين شوقى غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبى المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

وكان مسئولو اتحاد الكرة أنهوا عمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات للمنتخب الفترة المقبلة.

وينص العقد فى اتحاد الكرة على إنهاء عمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل حتى لو حقق الفريق ميدالية فى أولمبياد طوكيو، لعدم وجود أى مسابقات أو ارتباطات دولية للفريق مستقبلا.