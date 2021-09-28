شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: عبدالله السعيد يقاضى الأولمبية ومركز التسوية بسبب غرامة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى كريم حسن شحاتة عن تقدم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز بشكوى رسمية ضد اللجنة الأوليمبية ومركز التسوية والتحكيم لدى محكمة الكاس.

وقال عبر برنامجه: "كورة كل يوم"، "جاءت شكوى السعيد بسبب القرار الذى صدر من قبل بتغريم اللاعب مليونى دولار لصالح النادى الأهلي".

وفى سياق أخر كشف إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى بيراميدز، موقف كل من: عبد الله السعيد، ونبيل عماد "دونجا"، ثنائى الفريق عن الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن ملف رحيل اللاعبين تم إغلاقه تمامًا.

وقال إيهاب جلال، أن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد خلال هذه الفترة أصبحت صعبة نتيجة للقوة الشرائية الكبيرة للأندية.

وأضاف جلال، عقب الفوز على سموحة فى مباراة دور الـ16 فى كأس مصر: "توقيت المباراة غريب للغاية، وأيضًا لا نعلم موعد المباراة المقبلة، لكن الفوز بتلك المباراة أمر جيد بالنسبة لنا"، متابعا: "سنبدأ فترة إعداد من أجل بطولة إفريقيا، ولن يكون معنا عناصر المنتخب خلال تلك الفترة لكن هدفنا هو أن نتعرف على عناصر الفريق قبل بطولة إفريقيا".

وعن ضم حسين السيد، لاعب الإسماعيلى، قال: "لم نحسم بعد موقفه، وهناك مفاوضات من قبل أن أتولى تدريب بيراميدز، لكن اللاعب لديه عدد من المعروض ويفكر فى الأمر".