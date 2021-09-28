شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك يُجدد عقود طارق حامد وأبو جبل ومصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى كريم حسن شحاتة عن انتعاش خزينة النادى خلال الأيام المقبلة بمبلغ 50 مليون جنيه من جانب الشركة الراعية.

وأكد كريم عبر برنامج :"كورة كل يوم"، أن إدارة الزمالك قررت استغلال المبلغ فى تجديد عقود الثلاثى طارق حامد ومحمد أبو جبل ومصطفى فتحى ومنح الثلاثى مقدمات عقودهم مع الفريق والحصول على توقيعهم بشكل رسمى.

ويتبقى موسم واحد فقط فى عقد الثلاثى مع الزمالك حيث يحق لهم فى يناير التوقيع لأى نادى.

وكان طارق حامد وجه رسالة غامضة، أشار فيها إلى أن الجمهور يعرف قيمة اللاعب جيدا، بينما لا يدركها من فى موقع المسئولية إلا بعد فوات الأوان.

وكتب حامد، عبر ستورى حسابه على انستجرام، قائلا: "قد يعرف الجمهور قيمتك جيدا، بينما من فى موقع المسئولية لا يدركها إلا بعد فوات الأوان".

وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.