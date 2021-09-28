شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الزمالك ممنوع من قيد الصفقات الجديدة فقط ويحق له قيد المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن إيقاف القيد لنادي الزمالك هو قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم ويخص الصفقات الجديدة فقط، موضحا أنه يحق للزمالك قيد اللاعبين السابقين، مثل سيف الجزيري أو العائدين من الإعارة، مثل رزاق سيسيه.

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "لا يمكن قيد أي لاعب في الزمالك إلا بموافقة الفيفا، سنجمع كل طلبات الزمالك الخاصة بالقيد بالنسبة للمعارين أو العائدون من الإعارة ونحصل على موافقة فيفا بشأنها لضمهم للنادي الأبيض".

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "كيروش لديه رغبة أن يصل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه مع 4 منتخبات مختلفة ليكون أول مدرب يفعل ذلك في التاريخ".

وأوضح مجاهد أن السبب وراء تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي، هو إنجازاته على مستوى العناصر الشابة، قائلا: "عقد شوقي غريب كان ينتهي بنهاية الأولمبياد من الأساس، وإنجازاته تتحدث عنه وأرقامه جيدة".

وختم رئيس اللجنة الثلاثية: "نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة فضّل بقاء شوقي غريب، ويرى أن استمراره أفضل من جلب مدرب جديد".