شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد عودة شيكابالا وتدريبات 5 أيام فى "الرمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، إلى تدريبات الفريق بداية من اليوم الثلاثاء، بعد الغياب عن معسكر الفريق طوال الفترة الماضية فى برج العرب، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بالغياب عن المعسكر لإيقافه 8 مباريات.

واتفق كارتيرون مع شيكابالا على خوض تدريبات لمدة 5 أيام فى الرمل خلال الأسبوع القادم، وذلك لرفع اللياقة البدنية الخاصة به.

ويعود الزمالك للتدريب على ملعبه اليوم الثلاثاء، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض تدريبات الفريق على ملعب النادى، استعدادا للقاء بيراميدز الودى، المقرر إقامته الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوى.

واختتم الزمالك معسكره ببرج العرب بعد خوض تدريب اليوم، الاثنين، وغادرت حافلة الفريق الأبيض الإسكندرية فى طريقها عائدة إلى القاهرة ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادى، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام توسكر الكينى المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام بكينيا.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبى الفريق خلال التدريب الختامى، ووجه المدير الفنى الشكر للاعبين على المجهود الذى بذلوه خلال المعسكر المغلق، وأشاد بالتزامهم ومستواهم البدنى والفنى، وطالبهم بالتركيز فى ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة فى الفترة المقبلة.

وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات، وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.