شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يراهن على وليد مصطفى مع غزل المحلة فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يراهن محمد عودة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على وليد مصطفى، لاعب النادي الأهلي، المنتقل حديثا لزعيم الفلاحين، لمدة موسم على سبيل الإعارة، أن يكون أحد الأوراق الرابحة لفريقه في الموسم الجديد.

وأشاد عودة بمستوى لاعب الأهلي الصاعد، والذي يلقبه البعض بخليفة الحاوي وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، بعد المستوى الطيب الذى ظهر به خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

كان الأهلي قد وافق على إعارة الثنائي وليد مصطفى وأحمد السيد، لاعبي فريق الشباب، مواليد 99، إلى غزل المحلة، بعد تواصل عمر عبد الله، نجم زعيم الفلاحين في السبعينات، مع مسئولي القلعة الحمراء، ونجح في ضمهما.

يذكر أن فريق غزل المحلة سيخوض فترة الإعداد الثانية بمعسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، سيخوض خلاله عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.