شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يؤيد إقامة الدورى بشكله التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، أبلغ الإدارة على موافقته على إقامة الدورى من دورين فى شكله التقليدى، مشيراً إلى أن الاقتراحات الأخرى من الصعب تنفيذها على أرض الواقع.

وقال المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، فى تصريحاته لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورتس 2، إن النادى يوافق على اقتراح إقامة كأس الرابطة، مؤكدا أنه مفيد للفرق خلال فترة الإيقاف في المشاركة ببطولة أفريقيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى.

ودخل فريق الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بداية من اليوم الأحد الماضى وحتى 12 أكتوبر المقبل، يتخلله ثلاث مباريات ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، قرر طلعت يوسف، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، صرف النظر عن التعاقد مع الثلاثى الكرواتي فان والتونسي محمد جورني والغيني دوالا كمارا، الذين خاضوا فترة اختبار مع الفريق بسبب تواضع مستواهم الفني والبدنى وعدم حاجة الاسماعيلى لجهودهم.

ولجأ طلعت يوسف للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا وشمال أفريقيا، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.