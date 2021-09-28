شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجدد الثقة في إمام محمدين رئيسا لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد أمس الاثنين، اجتماع بنادي الاتحاد السكندري، لمناقشة كافة الأمور الخاصة بقطاع الناشئين لكرة القدم بحضور حازم الرجال أمين الصندوق، وجاسر شمس المدير التنفيذى، واللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة، وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية، وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم ومحمود عز نائب رئيس القطاع.

تناول الاجتماع كافة المشاكل التي تواجه قطاع الناشئين، منها تجديد الثقة في إمام محمدين رئيسا للقطاع بعد تناول أنباء كثيرة عن رحيله قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وحدد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، 24 ديسمبر موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للنادى، والتى تتضمن بند الانتخابات.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات زعيم الثغر يوم 31 أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة أسبوع حتى 6 نوفمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك بيانا بالموعد المحدد للانتخابات وكذلك فتح باب الترشح.

واعتمد مجلس إدارة النادى تاريخ انعقاد العمومية بعد موافقة الجهة الإدارية على هذا التاريخ، على أن يتم فتح باب الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء لمدة أسبوع.