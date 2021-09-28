شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقسم تدريبات الاتحاد لمجموعتين بسبب الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تقسيم تدريبات الفريق لمجموعتين في الأيام التي يخوض فيها زعيم الثغر ودياته استعدادا للموسم الجديد.

ويطبق العميد تقسيم الفريق لمجموعتين في التدريبات بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي مجموعة من اللاعبين تدريباتهم في الثامنة صباحا، على أن تخوض المجموعة الثانية مباراة ودية مساء نفس اليوم.

وجاء قرار حسام حسن لتقسيم التدريبات على مجموعتين؛ لضمان مشاركة اللاعبين في المباريات الودية لإكسابهم حساسية المباريات من جهة، وعدم زيادة الحمل البدني على اللاعبين لحمايتهم من الإجهاد من جهة أخرى.

ورحل خالد رسلان، مهاجم فريق غزل المحلة السابق، عن تدريبات الاتحاد السكندري، بعد الخضوع لفترة اختبار تجاوزت أسبوعا وانتهت على رفض الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ضم اللاعب فى صفقة انتقال حر لزعيم الثغر، بعد استغناء المحلة عنه عقب نهاية الموسم الماضى.

ورفض حسام حسن التعاقد مع رسلان، ليرحل اللاعب للبحث عن عرض آخر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية، هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة، من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق.