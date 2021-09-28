شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: يحق للمجلس الجديد إقالة شوقى غريب ولا يوجد شرط جزائى فى عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أن السبب وراء تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي هو إنجازاته على مستوى العناصر الشابة، مضيفا: "عقد شوقي غريب كان ينتهي بنهاية الأولمبياد من الأساس".

وتابع مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم حسن شحاتة: "إنجازات شوقي غريب تتحدث عنه، وأرقامه جيدة، ونيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة فضّل بقاء شوقي غريب، ويرى أن استمراره أفضل من جلب مدرب جديد، ولا يوجد شرط جزائي في عقد غريب، ويجوز للاتحاد القادم تغييره".

وأوضح رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم أن انتخابات الجبلاية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مشيرا إلى أنه يحق لنادي الزمالك قيد اللاعبين المعارين في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واختتم: "استمرار كيروش في حال التعثر أمام ليبيا في يد المجلس القادم، ولا يجوز الإطاحة بكيروش قبل كأس العالم حال فوزه ببطولة أفريقيا، ونعمل حتى آخر لحظة، وكارلوس كيروش مشروع رائع لمستقبل الكرة المصرية".