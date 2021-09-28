شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات نهائى بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور النهائى ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 28 سبتمبر الجارى.

وكان الثنائى المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وسلمى هانى المصنفة التاسعة للسيدات، قد تأهلا إلى منافسات هذا الدور بعد تخطى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقى على فرج مع المصنف الثالث عالمياً بول كول، على أن تواجه سلمى هانى منافستها الأمريكية أماندا صبحي المصنفة السادسة عالمياً.

يذكر أن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، حددت الأول من أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة أمريكا الدولية المفتوحة للاعبين، والتى تعد واحدة من أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش وتؤثر بشكل كبير في ترتيب اللاعبين بالتصنيف العالمى.

وتقام بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021 بين 1 و 6 أكتوبر حيث يخوض أفضل لاعبي العالم منافسات البطولة بولاية فيلادلفيا.

ويعتبر ثنائى وادى دجلة، على فرج المصنف الأول عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، هما أبطال النسخة الأخيرة من البطولة.