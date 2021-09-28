شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد: المنافسة على حراسة المرمى أسهل بعد رحيل جنش.. وسأعتزل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، أن معسكر برج العرب مفيد جدا للاعبين، مشيرا إلى أن الأجواء كانت مميزة استعدادا للموسم الجديد لتحقيق مزيد من البطولات لإسعاد الجماهير البيضاء، مضيفا أن دائما البدايات مهمة للفريق، ونسعى للفوز ببطولة كأس مصر حتى نبدأ الموسم بالتتويج ببطولة كبيرة.

وقال محمد عواد، فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورتس 2: إن المنافسة على حراسة الزمالك أصبحت أسهل بعد رحيل محمود جنش، والمنافسة مع أبو جبل لصالح الفريق والأهم تحقيق البطولات، مؤكداً أن المنافسة الثنائية أفضل من المنافسة الثلاثية مع حارسين كبار، متمنيا التوفيق لجنش في تجربته الجديدة.

وأضاف عواد، ضحيت بالكثير للانضمام إلى الزمالك، ورغبتي الأولى والأخيرة هي البقاء في القلعة البيضاء ورفضت جميع العروض من أجل الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء على ملعب النادى، استعدادا للقاء بيراميدز الودى، المقرر إقامته الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوى.

واختتم الزمالك معسكره ببرج العرب بعد خوض تدريب أمس، الاثنين، وغادرت حافلة الفريق الأبيض الإسكندرية فى طريقها عائدة إلى القاهرة، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادى، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام توسكر الكينى المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام بكينيا.