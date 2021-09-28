شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب عن رفضه العمل مع موسيماني: كلام مغرض ومحدش عرض عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، عن حقيقة رفضه العمل مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، قائلا: "الناس بتقول إني اعتذرت عن الترشيح للعمل مع موسيماني، الكلام ده عار تماما من الصحة".

وأضاف ميهوب، في تصريحات تليفزيونية: "من يعرفنى جيدا يعلم مدى ارتباطي بالأهلي، وسيتأكد أن هذا كلام مغرض، أولا مفيش حد عرض عليا أصلا، سواء من لجنة الكرة أو حد في النادي إني أكون موجود، عمري ما هرفض أي ترشيح أني أشتغل في النادي الأهلي".

وتابع: "أنا مش بتكلم مع حد أصلا سواء مع صحفي أو قناة، لما بحب أتكلم عن حاجة بطلع أتكلم بنفسي على الهواء، إدارة الأهلي بتشوف الأحسن دايما وبتاخد القرار الأفضل".

واستطرد: "لا أملك أي مشكلة مع موسيماني ولا أمانع العمل معه، لو اتعرض عليا هوافق طبعًا، أنا بسمع اسم النادي الأهلي مش بفكر وبوافق".

وأردف: "اليومين دول في كلام كتير بيتقال، في ناس كتير مش حابة إني أكون موجود في الأهلي ومعرفش مين هم، ومع ذلك بشوف إن الناس مرحبة بإني أنضم لكن أنا مرفضتش وعمري ما أسأت لموسيماني".

واختتم علاء ميهوب تصريحاته قائلًا: "يوم ما أتكلم عن حد مش هتكلم عن المدير الفني للأهلي، المدرب العام في الأهلي بيكون له دور كبير، وده كان بيحصل مع جوزيه والمدير الفني مش بيعمل كل حاجة بنفسه".