شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: الزمالك يحتاج الاستقرار وتعديل عقود الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تعاني من مشاكل مالية قد يؤثر عليها لبعض الوقت، موضحا أن النادي يحتاج للاستقرار وتعديل عقود الرعاية لمنافسة الكبار والتفوق عليهم.

وقال المندوه، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "كل لحظة في الزمالك تواجهنا مشكلة جديدة، هذه العقبات تحد من تفكيرنا في تحسين صورة الزمالك بأفكار إبداعية، وأرى أننا نجحنا في مهمتنا بدرجة كبيرة، والدليل على ذلك تحقيق 6 بطولات مختلفة في ظرف زمنى لا يتعدى أربعة أشهر".

وأضاف المندوه: "ملف كرة القدم واضح جدا في الزمالك منذ اليوم الأول، وكل القرارات يتم التوافق عليها من اللجنة، هدفنا الحفاظ على قوام الفريق الأساسي أولا وتدعيم الفريق بصفقات مميزة في المقام الثاني".

وتابع: "هناك ملف التجديد مع 8 لاعبين مفتوحا أمام اللجنة، والسؤال الذي يثير فضول الجماهير هو من اين نأتي بموارد مالية للتجديد لهؤلاء اللاعبين، ولكن اللجنة بدأت التواصل مع الأطراف التي لديها مشاكل مع الزمالك وتسوية خلافاتنا بشكل يرضى جميع الأطراف".

واختتم: "الزمالك كان يفتقد لوسيلة تواصل من الأطراف المتنازع معها النادي، ومن خلال هذا التواصل نجحنا في جنى موارد كبيرة؛ لأن الأطراف الأخرى لا تميل للدخول في صراعات قضائية، ومن رأيي الشخصي أن عودة النقاز هو قرار صحيح من النادي، رغم بعض الاعتراضات من الجماهير".