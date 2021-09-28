شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: أحمد مجاهد وضع نفسه فى شبهة بقرار عودة شوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار مختار، نجم الأهلى السابق، بأن اختيار شوقى غريب لتدريب المنتخب الأولمبى غريب للغاية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتخذ أحمد مجاهد القرار بشكل منفرد.

وقال مختار فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أحمد مجاهد وضع نفسه فى شبهه بقرار عودة شوقى غريب لتدريب المنتخب الأولمبى مرة أخرى".

ووافق اتحاد الكرة، على توصية نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد، بتعيين شوقى غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبى المقبل ( مواليد 2001 ) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق الاتحاد المصرى على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقى أعضاء الجهاز الفنى فى أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد المصرى تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبى وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبى.

كما قرر الاتحاد اختيار وليد العطار المدير التنفيذى رئيسًا لبعثة المنتخب الوطنى للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لأداء مباراة العودة فى تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعى رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.