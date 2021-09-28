شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: الدورى له شكل واحد فقط والاقتراحات الأخرى غير مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، أن الدورى له شكل واحد فقط من دورين، والاقتراحات الأخرى غير مفيدة للفرق، والدورى من الدورين يكفل الحقوق لكل فريق بينما المقترحات الأخرى قد لا يتحقق فيها العدالة لعدد من الفرق .

ووافق مدير الكرة بطلائع الجيش، فى تصريحاته لبرنامج جمهور الثالثة على قناة أون تايم سبورتس 2، على اقتراح إقامة كأس الرابطة، مؤكدا أنه مفيد للفرق خلال فترة الإيقاف في المشاركة ببطولة أفريقيا.

وأضاف المهدي، أنه يتمنى من رابطة الأندية أن تعمل على تنظيم دوري منتظم ويحقق عدالة حتى يظهر بشكل قوى.

وعن انضمام 3 لاعبين من الطلائع للمنتخب، قال المهدى إنه دليل على قوة الفريق وامتلاكه عناصر مميزة، وخلال الفترة المقبلة نعمل على تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عال.