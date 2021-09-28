شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: تعيين شوقى غريب لقيادة المنتخب الأولمبي معناه "الكرة ماشية بالحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر الأسبق، أن قرار تعيين شوقى غريب، كمدير فنى للمنتخب المصرى الأوليمبى، بعيد عن كرة القدم، مضيفا:" تعيين شوقى غريب لقيادة المنتخب رسالة من اتحاد الكرة أن التدريب ماشى بالحب".

وتابع سعيد فى تصريحات تلفزيونية: شوقى غريب كان السبب فى فوز بالـ3 بطولات المتتالية لأمم افريقيا مع احترامى له، ولكن غريب لم يكن له دور فى جهاز حسن شحاتة سوى أنه "يطمن عليه ويسخنا".

وواصل:"اتحاد الكرة "لبس" فينجادا قرار إعادة تعيين شوقى غريب، وهذا القرار يعتبر رسالة من اتحاد الكرة لجميع المدربين أن التدريب فى مصر "ماشى بالحب".

وافق اتحاد الكرة، فى اجتماعه على توصية نيلو فينجادا، المدير الفنى للاتحاد بإعادة تعيين شوقى غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبى المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

وكان مسئولو اتحاد الكرة أنهوا عمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات للمنتخب الفترة المقبلة.

وينص العقد فى اتحاد الكرة على إنهاء عمل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بالكامل حتى لو حقق الفريق ميدالية فى أولمبياد طوكيو، لعدم وجود أى مسابقات أو ارتباطات دولية للفريق مستقبلا.