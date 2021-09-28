مجاهد: سيف الجزيري ليس لاعبا جديدا للزمالك حتى يُمنع من قيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك يمكنه قيد اللاعبين المعارين لكن بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1": "قرار إيقاف القيد يمنع الزمالك من ضم لاعبين جدد فقط، أما اللاعب المعار من النادي أو للنادي ليس لاعبا جديدا وبالتالي لا ينطبق عليه القاعدة".

وأضاف: "قيد اللاعبين العائدين من الإعارة من عدمه مرتبط بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبالتالي وفقا لمحمد أوناجم يجب رفع الحالة أولا للاتحاد الدولي، وبإمكان فيفا أن يقبل أو لا يقبل".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "سيف الدين الجزيري ليس لاعبا جديدا بالنسبة للزمالك حيث كان يلعب معارا مع الفريق، ولا مشكلة بشأن الناشئين بجميع أعمارهم".

وانضم الجزيري إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية معارا من المقاولون العرب، وتضمن العقد بندا يتيح للنادي الأبيض شراء اللاعب مقابل 12 مليون جنيه.

يُذكر أن نادي الزمالك أعلن إيقافه عن القيد لفترتي انتقالات قبل أن يؤكد الاتحاد المصري الأمر لاحقاً، لتتوقف عملية قيد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة.