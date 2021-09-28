برايتون يهدر فرصة تصدر الدوري الإنجليزي بتعادل قاتل مع كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أهدر برايتون فرصة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادله في الدقائق الأخيرة مع مضيفه كريستال بالاس 1 / 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة السادسة المسابقة.

ونجح برايتون في تفادي الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين على حساب برينتفورد وليستر سيتي، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول صاحب المركز الأول، وبفارق الأهداف خلف كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون على الترتيب.

وعلى الجانب الأخر حقق كريستال بالاس التعادل الثالث له هذا الموسم، حيث سبق له التعادل مع ويستهام وبرينتفورد، كما فاز على توتنهام وتعرض للخسارة في مباراتين أمام كل من تشيلسي وليفربول، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم ولفريد زاها لكريستال بالاس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، قبل أن يدرك نيل ماوباي التعادل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.