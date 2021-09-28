المندوه: تعاقدنا مع النقاز خوفا من خصم 6 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن النادي تعاقد مع التونسي حمدي النقاز خوفا من عقوبة خصم الست نقاط، مشيرا إلى أن التجديد للمغربي أشرف بنشرقي أصبح قريبا.

وقال المندوه في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1": "لو كنت من جمهور الزمالك سأكون ضد عودة حمدي النقاز، لكني بصفتي مسؤول في الزمالك سأؤيد قرار عودته بنسبة 100%".

وأضاف: "المحكمة كانت ستوقع علينا غرامة مالية قدرها مليون و800 ألف دولار، نشخى من أي حكم إداري آخر، حاليا تم إيقافنا من القيد وفي ظل أحكام ضدك قد يوقع علينا خصم 6 نقاط".

وتابع: "خصم الـ6 نقاط من الزمالك سيكون مصيبة بعد حصول الزمالك على لقب الدوري، وبالتالي من واقع العمل تعاقدنا مع النقاز خوفا من صدور قرار إداري بخصم نقاط".

وأكمل: "هل بعد تعاقدنا مع النقاز خسرنا شيئا؟ لم ندفع أي مبلغ لنادي اللاعب وكنا نعلم أننا نستعرض للهجوم من قبل الجماهير وهذا حقهم معنويا".

وواصل: "لم نخسر شيئا، النقاز لاعب مجاني تعاقدنا معه، إذا احتاج المدرب باتريس كارتيرون للاعب سيستمر مع الفريق، وإذا لا يرغب في الاعتماد عليه ستتم إعارته لناد آخر".

وأتم المندوه تصريحاته بالحديث عن أشرف بنشرقي قائلا: "التجديد لبنشرقي اقترب، الأزمة ليست مالية ولكن تتمثل في الشرط الجزائي، نحتاج للوصول إلى صيغة التفاهم والأمر لن يكون صعبا".