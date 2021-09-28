الزمالك يكشف حجم التبرعات.. ويصرح: علامات استفهام حول احتفالية الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، حجم التبرعات المقدمة للنادي، مشيرا إلى أنه كان هناك علامات استفهام حول تنظيم احتفالية تتويج الفريق بلقب الدوري المصري.

وقال المندوه، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 1": "حققنا 6 بطولات في 4 أشهر ولم يكن يتوقع أحد ذلك، وهذا كرم من عند الله بعد اجتهادنا، هناك من يقول أننا حققنا إنجازات، ونتمنى تحقيق لقب كأس مصر أيضا".

وأضاف: "فكرة تبرع الجماهير للنادي ليست اختراع اللجنة وحدثت في مصر وخارجها والجماهير كانت وراء الفكرة".

وأكمل: "اللجنة كان لها دور في التبرعات للنادي بأشكال مختلفة، منها ما هو مادي ملموس، ومنها ما هو معنوي من خلال أمور حدثت في النادي مثل العيادة الطبية وبأشكال أخرى أيضا".

وكشف: "تبرعات الزمالك تجاوزت 20 مليون جنيه، نتوقع أكثر من ذلك، البعض يقول أن ذلك سيفشل كما فشل سابقا لكن هذا غير صحيح".

وواصل: "انتخابات الزمالك عنق زجاجة وسنعاني من الأزمة المالية لبعض الوقت، لكن اسم نادي الزمالك يحل الأزمات".

وأكد: "الزمالك حتى يصبح أفضل يحتاج إلى الاستقرار وعقد رعاية يليق بالنادي، بالإضافة إلى العدالة الرياضية، يجب ألا نتحيز لأحد ضد أحد، وآخرهم مثل العقوبة الشديدة لمحمود عبدالرازق شيكابالا".

وتسائل: "أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة يقول أن شيكابالا أثار الجمهور، أين الجمهور؟ تواجدت في الملعب وكان هناك بعض الحاضرين فقط، لم أجد أي إشارة من شيكابالا للجمهور، مَن أثار الجمهور هو من تسبب في الواقعة".

وأتم المندوه تصريحاته قائلا: "تنظيم احتفالية الدوري يثير علامات الاستفهام، لماذا لا أفرح؟ لماذا أجد هذا التنظيم؟ عند دخولي للإستاد وجدت عقبات غير طبيعية رغم أن اسمي مسجلا بالكشف وعدد الحضور كان قليلا، لماذا لم يكن هناك تركيز على أنك تعامل نادي الزمالك؟".