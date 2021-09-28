عواد: رفضت عروض كبيرة لأبقى في الزمالك.. والمنافسة أصبحت أسهل بعد رحيل جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، رفضه عدد من العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية للرحيل عن الفريق، على الرغم من كونها أكبر ماديًا مما يتقاضاه حاليًا.

وأشار عواد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن المنافسة بينه وبين زميله محمد أبو جبل باتت أسهل بعد رحيل محمود عبد الرحيم "جنش" إلى فريق فيوتشر.

وقال عواد: "المنافسة الآن مع أبو جبل أصبحت أسهل كثيرًا، التنافس بين حارسين بالتأكيد سيكون أقل من ثلاثة بعد رحيل محمود جنش، وأتمنى لهما التوفيق في الموسم المقبل، وفي النهاية كل شيء لصالح الفريق".

وأكمل: "رغبتي الأولى والأخيرة كانت البقاء في الزمالك، بالتأكيد كان لدي عروض في الفترة الماضية ولكن رفضتها وتركت القرار في النهاية أتركه بإدارة النادي".

واختتم: "العروض التي وصلتني أكبر ماديًا مما أتقاضاه في الزمالك ولكني أحب النادي ومتمسك بالبقاء به، وأريد البقاء به حتى الاعتزال وهذا هو هدفي".