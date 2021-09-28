طلائع الجيش: سيناريوهات الدوري الجديد "ظالمة".. ولا نعرف له إلا نظام واحد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش، رفضه القاطع لتغيير نظام الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بناء على مقترحات من رابطة الأندية.

وأشار المهدى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن النظام المعتاد للدوري هو الأكثر عدالة لكل الفرق المشاركة.

وقال المهدى: "ما أعرفه هو أن الدوري له شكل واحد فقط، يقام من دورين ذهابًا وإيابًا وبشكل طبيعي جدًا، أما غير ذلك فلن يكون مجديًا لأي نادِ".

وأختتم: "هذا النظام هو الأكثر عدالة في كل شيء، من حق كل فريق أن يلعب على ملعبه مباراة وأخرى خارج أرضه، أما الأنظمة الأخرى المطروحة ليست عادلة وظالمة لكل الأندية".

الجدير بالذكر أن عامر حسين عضو رابطة الأندية كان قد أعلن عدد من التصورات للنسخة المقبلة للدوري، من بينها إقامته بشكله المعتاد أو من دور واحد ثم دورة لتحديد البطل، أو دوري المجموعتين.