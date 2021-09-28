مجاهد: الزمالك يمكنه قيد المعارين بموافقة "فيفا".. وكيروش يسعى لدخول التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن نادي الزمالك يمكنه قيد اللاعبين المعارين لكن بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن نادي الزمالك إيقافه عن القيد لفترتي انتقالات قبل أن يؤكد الاتحاد المصري الأمر لاحقاً، لتتوقف عملية قيد الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال مجاهد :"من الممكن أن يقبل الفيفا استئناف الزمالك لرفع القيد، لكن الزمالك ليست لديه مشكلة في القائمة الأولى التي أرسلها، سوى بعض الأمور المالية".

وأضاف مجاهد :"اللاعبون العائدون من الإعارة يمكن قيدهم في الزمالك لكن بشرط أن يوافق الاتحاد الدولي أولاً، ولا يتم اعتبارهم لاعبون جدد".

وانتقل مجاهد للحديث عن مدرب المنتخب المصري قائلاً: "كيروش قال إنه قبل تدريب مصر لرغبته في دخول التاريخ بأن يصبح أول مدير فني يصل لكأس العالم 5 مرات مع منتخبات مختلفة".

وأنهى مجاهد :"كيروش تأهل للمونديال 4 مرات من قبل مع إيران والبرتغال وجنوب إفريقيا، ويستهدف المرة الخامسة مع مصر، وهو مشروع للمستقبل يجب أن يستمر".