مجاهد: إنجازات شوقي غريب سبب اختياره.. ورابطة الأندية لا تملك تغيير نظام الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب اختيار المدرب شوقي غريب لقيادة منتخب مصر الأوليمبي من جديد.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال مجاهد :"إنجازات شوقي غريب هي سبب اختياره، لقد حقق برونزية مونديال الشباب (عام 2001) وفاز بأمم إفريقيا 3 مرات متتالية كمساعد لحسن شحاته، وفاز بأمم إفريقيا تحت 23 سنة".

وأضاف مجاهد :"شوقي نجح في مهمته الأخيرة بالتأهل إلى أوليمبياد طوكيو، ثم الوصول إلى ربع النهائي والخسارة من البرازيل صاحبة الميدالية الذهبية للدورة الثانية على التوالي".

وتابع مجاهد :"فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم كان يرغب في منح الفرصة من جديد لشوقي غريب، قياساً على تجربة قديمة في البرتغال، ولاقتناعه التام بالجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي".

ورد رئيس لجنة اتحاد الكرة على الانتقادات قائلاً :"المنتخب ليس مفتوحا للتجارب حتى نختار وجوه جديدة، ولماذا ننتقد الآن على خلاف ما حدث عند التعاقد مع كيروش؟".

وأردف مجاهد :"لدينا توقفات دولية متتالية في الفترة المقبلة، الفرصة ستكون سانحة للمنتخب الأوليمبي لاستغلالها بتجمعات جديدة، ولذلك لم ننتظر لانتخاب مجلس جديد حتى يختار مدير فني للمنتخب الأوليمبي".

وعن شكل الدوري الجديد قال مجاهد :"رابطة الأندية من حقها إدارة الدوري، لكن ليس من حقها تغيير شكلها إلى مجموعتين أو أي شكل غير الحالي، فهذا أمر ملك للاتحاد تماماً".

وأنهى مجاهد :"تغيير شكل المسابقة يجب أن يحدث من خلال الاتحاد، وقد نعقد اجتماعاً مع ممثلي الأندية الـ18 والشركات الراعية والقنوات الناقلة وممثل لاتحاد الكرة، لدراسة كافة الأمور التسويقية والفنية والتنظيمية".