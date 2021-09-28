أول تعليق من شوقي غريب بعد عودته للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد شوقي غريب، المدير الفني العائد مجددا لتدريب المنتخب الأولمبي، أنه نجح في ولايته مع الفريق، مشيرا إلى أن طموحه سيكون أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وقال غريب، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1" الإثنين: "جهاز المنتخب الأولمبي نجح في مهمته بنسبة 100% وحقق العلامة الكاملة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما".

وأضاف: "حققنا المطلوب وأكثر من المطلوب (مش هنقدر نعمل أكتر من اللي عملناه)".

وتابع: "في أولمبياد طوكيو كنا من أفضل 8 دول في العالم بتلك المرحلة السنية، وودعنا المسابقة على يد البرازيل التي وصلت للمباراة النهائية أمام إسبانيا التي كانت معنا في دور المجموعات".

وأكمل: "خلقت في المنتخب الأولمبي جيلا بإمكانه تدعيم المنتخب الأول".

وأكد: "كان هناك تواصل بيني وبين فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة وهذا هو الأساس في ترشيحي".

وكشف: "لم أسع لتولي تدريب المنتخب الأول خلفا لحسام البدري وأي مدرب يتمنى تولي المنصب، كان لي تجربة مع المنتخب الأول لكني لم أكن سعيدا بها، وإذا تكررت مرة أخرى لن أقبلها".

وأتم شوقي غريب تصريحاته قائلا: "الآن طموحي مع المنتخب الأولمبي سيكون أعلى، إذا كنت وصلت إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو 2020 سأبحث عن الأفضل في دورة الألعاب المقبلة".