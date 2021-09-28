رابطة الأندية: دوري المجموعتين "الأضعف" بين الـ3 تصورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، أن تصور دوري المجموعتين هو الأضعف بين الثلاثة تصورات التي تم عرضها على الأندية للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز لاستطلاع الرأي بشأنها.

وقال دياب، في ضيافة برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON E" الإثنين: "وضعنا ثلاثة تصورات لشكل النسخة الجديدة للدوري المصري، الأول أن تستمر المسابقة بشكلها الطبيعي بنظام 34 جولة على دورين".

وأضاف: "التصور الثاني هو إقامة الدوري بمجموعتين، إنها الفكرة الأضعف لعدم تكافؤ الفرص وضعف المسابقة تسويقيا، لكن واجبنا كرابطة هو وضع الثلاثة تصورات واستطلاع رأي الأندية، ليس رأينا لكنه خيار".

وتابع: "التصور الثالث هو إقامة المسابقة من دور واحد، وتلتقي الأندية أصحاب الـ8 مراكز الأولى ببعضها لتحديد البطل، وتلتقي الأندية أصحاب الـ10 مراكز الأخرى ببعضها لتحديد الهابطين".

وأكمل دياب حديثه عن التصور الثالث قائلا: "دوري الدور الواحد بنظام (بلاي أوف) سيتم تطبيقه في بلاد كثيرة في أوروبا أبرزها الدوري البلجيكي الذي يقام بهذا الشكل منذ أربع سنوات".

وأوضح: "إذا أقيم الدوري بالتصور الثالث (بلاي أوف) سننهي المسابقة يوم 30 يوليو، أما استمرار الدوري بشكله الطبيعي سينهي المسابقة يوم 30 أغسطس وسيكون الجدول مضغوطا".

وأكد: "الفارق الزمني هو شهر واحد لكنها فترة كافية لإراحة الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر سبتمبر، وبالتالي سيمكننا إنهاء الموسم التالي في مايو مثل بقية الدوريات الأخرى".

وواصل: "استطلعنا رأي الأندية وتشاورنا مع 13 من أصل 18 ناديا خلال 24 ساعة حول هذه التصورات، وسنتخذ قرارنا بحلول يوم السبت المقبل".

وشدد: "قرارات رابطة الأندية ستكون ملزمة، دورنا هو التشاور مع الأندية، لا يوجد صراع لكن إذا تم اتخاذ قرار سيكون ملزما، ومَن لن يلتزم سيتم توقيع عقوبات عليه".

وأتم رئيس رابطة الأندية قائلا: "نستهدف عمل لائحة نظام أساسي لرابطة الأندية حتى تكون مستقلة، حيث سيتأسس عليها كل ما هو قادم للكرة المصرية".