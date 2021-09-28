بعد ابتعاد بيرلو وفالفيردي.. النصر يقترب من مدرب بيراميدز السابق!

اقترب النصر السعودي من التعاقد مع مدرب بيراميدز المصري السابق، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لقيادة الفريق خلفًا للمقال البرازيلي مانو مينيزيس.

وأقال نادي النصر المدرب مينيزيس، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، على ملعبه مرسول بارك، في منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

ودخلت إدارة فارس نجد في مفاوضات جادة مع مدرب يوفنتوس السابق آندريا بيرلو ومدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنها فشلت في إقناع أيا منهما، لتتوجه نحو الخيار الثالث الفرنسي رودي جارسيا.

وتقدم نادي النصر بثلاث عروض لبطل الدوري الفرنسي مع فريق ليل سابقًا، ما ساهم في الاتفاق على كافة البنود الشخصية، ولكنه تراجع في الأخير بشكل مفاجئ ليضع إدارة الفريق السعودي في ورطة حقيقية.

وكشفت تقارير سعودية، أن النصر حول وجهته نحو الخيار الأخير والوحيد في الوقت الحالي، وهو الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ويمتلك المدرب الأرجنتيني الشاب خبرات جيدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سبق له قيادة كل من الوصل وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، بجانب الريان القطري، بينما كانت له تجربة ضعيفة مع نادي بيراميدز المصري.

ورحل أروابارينا عن بيراميدز مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري، بعدما أخفق في تحقيق طموحات إدارة الفريق المصري، سواء في الدوري المحلي أو على الصعيد القاري.