الامارات | الجواد جارف بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد جارف بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد جارف، المنحدر من نسل «داحس X كيس دي غزال بنت دورمان»، الذي يعود للمالك هايف بن محمد القحطاني، بالمحطة الهولندية التاسعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت الأحد الماضي في مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بهولندا، ضمن أجندة النسخة الـ28.

وقال بيان صحافي: «شهدت البطولة مشاركة 14 خيلاً تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة، انفرد الجواد جارف بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس وليام مونجيل، بالمقدمة بانطلاقته المميزة وأدائه القوي، الذي قاده لحسم لقب السباق بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني بيكاسو تي (مغادر X بايبا تي بنت ديجندل)، فيما حل في المرتبة الثالثة أيمن (جنرال X باسيليك ديليوس بنت اليوس دي كرير)، كما نجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 2:22:40 دقيقة».

شهد السباق وتوج الفائزين مشرف عام سلسلة سباقات الكأس فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، إلى جانب محمد العويس وعلي الشحي من سفارة الدولة في هولندا، وتسلمت المدربة اليزابيث بيرنارد والفارس وليام مونجيل كأس المحطة التاسعة.

من جانبه، أعرب فيصل الرحماني عن فخره واعتزازه بالنجاحات والأصداء الهولندية الواسعة التي حُظيت بها المحطة التاسعة، مبيناً أن جميع الملاك والمربين في أوروبا حريصون على تسجيل حضورهم ومشاركتهم القوية في الحدث المرموق، بما يؤكد مكانته وقيمته التاريخية والعالمية في مسيرة سباقات الخيل العربي.

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